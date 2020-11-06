Преступники начали маскировать теневые схемы под борьбу с Covid-19

В России преступники начали маскировать теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов под борьбу с распространением коронавируса. Такое заявление сделал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, добавив, что злоумышленники также используют данную маскировку, чтобы скрыть хищение бюджетных средств.

В целом, по его словам, в России в 2020 году было возбуждено более 120 уголовных дел в отношении лиц, пытавшихся похитить средства, выделяемые государством, передает ТАСС. При этом Чиханчин отдал должное банкам за отслеживание теневых операций.

Глава Росфинмониторинга также сообщил, что в текущем году по итогам финансовых расследований ведомства в бюджет возмещено около 18 млрд рублей, а около 100 млрд рублей арестовано.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.11.20

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