Раскрыт способ очистки денег от коронавируса в домашних условиях

Купюры можно легко очистить от вирусов и бактерий в домашних условиях и для этого не нужно проглаживать банкноты утюгом. Об этом сообщил эксперт Союза бонистов Роман Леонов.

По его словам, деньги можно продезинфицировать, опрыскав их чистым спиртом, после чего дать им полежать 10 минут до высыхания. Для этого удобнее всего налить спирт в пульверизатор, посоветовал специалист. При этом он отметил, что гладить бумажные банкноты утюгом не следует, поскольку от этого они становятся хрупкими и ломкими. «Если регулярно гладить купюры при большой температуре, то просто-напросто они начнут ломаться, трескаться и превращаться в труху», – пояснил Леонов в комментарии радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что в банках купюры обеззараживают, оставляя их на 25 дней в хранилище. За этот срок коронавирус на бумаге, как выяснили вирусологи, погибает.

Ранее специалисты рекомендовали россиянам по возможности пользоваться бесконтактными способами оплаты, чтобы уменьшить риск передачи Covid-19. Банк России, в свою очередь, рекомендовал кредитным организациям ограничить функции приема или выдачи банкнот в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции. В таких устройствах банкноты, принятые от одного клиента, могут быть выданы другому без выдерживания в карантине.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.11.20

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