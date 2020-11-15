«Голубая волна»: доллару прогнозируют серьезное падение

Снижение курса доллара в ответ на известие о победе на президентских выборах в США Джо Байдена – долгосрочный тренд, заявляют экономисты.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. 7 ноября ведущие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена. Окончательные итоги будут подведены в декабре, но американская валюта уже отреагировала на возможную смену власти ослаблением.

«Индекс DXY, отражающий курс доллара к евро, британскому фунту, японской иене и другим основным мировым валютам, – на минимумах с начала сентября. По мнению аналитиков, это только первый признак долгосрочного ослабления американской денежной единицы», – пишет РИА «Новости». Сейчас DXY – 93,20, но в случае победы Байдена его значение может упасть до уровня 2018 года – 88,25.

Байден планировал изменить в стране налоговый ландшафт и увеличить регулятивную нагрузку на бизнес. Кроме того, он может отменить некоторые пошлины на импорт и отказаться от политики тарифного шантажа. Как результат, снижение торговой напряженности приведет к снижению спроса на доллар.

Демократы и обещали и дополнительные фискальные стимулы для американской экономики, но в долгосрочной перспективе это может привести к росту бюджетного дефицита.

Специалисты обращают внимание на политику «количественного смягчения», начатую еще Трампом. В нынешней экономической ситуации она будет продолжена при любом исходе выборов. За последние полгода темпы прироста денежной массы ни разу не опускались ниже 22% годовых. Это самый высокий показатель за всю историю: похожее наблюдалось только в конце Второй мировой войны, отмечают эксперты.

При этом в ФРС заявили о намерении сохранять ставки на околонулевом уровне. Это безусловный плюс для экономики, но негативно скажется на национальной валюте.

Правительству придется наращивать объем внешних заимствований, а это увеличивает риски: ситуация с госдолгом и дефицитом бюджета уже близка к критической, и любое подозрение, что она выходит из-под контроля, будет ослаблять доллар.

Госдолг США с начала года увеличился со 108% до 123% ВВП, достиг 3 трлн, и более чем в 2 раза превышает предыдущий антирекорд, зафиксированный в 2009 году. Тогда, в разгар мирового кризиса, госдолг составлял 1,4 трлн.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs заявляют, что в течение ближайших 2 лет американская валюта может обесцениться на 15% независимо от исхода выборов. При этом вполне реально и более глубокое падение.

«Американскую валюту накроет «голубая волна» (в соответствии с неофициальным цветом Демократической партии) – голубой)», – прогнозируют в Goldman Sachs.

Москва, Артем Роктов

Москва. Другие новости 13.11.20

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