Доллару предрекли 20-процентный обвал из-за вакцин от коронавируса

Доллар в 2021 году может упасть на 20% в случае широкого распространения вакцин от коронавируса, что поможет восстановить мировую экономику. С таким прогнозом выступили аналитики банка Citigroup, сообщает агентство Bloomberg.

На снижение курса американской валюты, помимо президентских выборов в США, также может повлиять мягкая политика Федеральной резервной системы США, которая вынудит инвесторов уходить из американских в международные активы из-за низких ставок, полагают эксперты.

По мнению аналитиков, доллар в итоге может постичь многолетнее пике, аналогичное спаду, начавшемуся в 2001 году после вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) и продолжавшемуся до середины 2000-х годов. Вступление Китая в ВТО привело к росту объемов мировой торговли, но не затронуло американскую экономику.

Надо отметить, что индекс доллара Bloomberg, который отражает динамику доллара к десяти основным валютам, с марта упал на 11%. Накануне этот индекс пережил очередное падение после сообщений, что вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала эффективность в 94,5% в ходе третьей фазы клинических испытаний.

Ранее экономисты назвали снижение курса доллара после известия о победе на президентских выборах в США Джо Байдена долгосрочным трендом. Аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют, что в течение ближайших двух лет американская валюта может упасть на 15% независимо от исхода выборов, но при этом допускают и более глубокое падение.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.11.20

Озвучена сумма выпадающих доходов бюджета Курганской области из-за пандемии Covid-19. / Власти Ямала сверстали дефицитный бюджет на 2021 год. / В условиях экономии бюджета Ямал увеличит число субсидируемых рейсов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»