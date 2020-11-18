Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Минтруд обратился в Пенсионный фонд России (ПФР) с просьбой проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.

В частности, ведомство предлагает осуществлять единовременные выплаты в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

На сегодняшний день выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия составляет менее 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии). Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия.

Напомним, с 2014 года накопительная часть пенсии была заморожена. Взносы в Пенсионный фонд от работающих россиян идут на формирование страховой пенсии. В октябре Госдума утвердила в первом чтении законопроект, согласно которому накопительная часть пенсии будет заморожена до конца 2023 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.11.20

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