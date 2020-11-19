Министров попросили ввести акцизы на продукты с избыточным сахаром и солью

В России инициировали введение акцизов на продукты с повышенным содержанием сахара и соли. Соответствующее письмо направлено главам Минфина, Минпромторга и Минздрава. Авторы идеи – Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества – предложили вводить акцизы на продукты, содержание сахара и соли в которых свыше 22,5 г и 2,5 г на 100 граммов товара соответственно, пишут «Известия».

В списке продуктов, которые могут попасть под акцизы, значатся соусы, консервы, готовая мясная продукция, продукты быстрого приготовления (пицца, пельмени, фастфуд) и сладкие газированные напитки.

Как подчеркнул один из авторов инициативы, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов, акцизы должны быть введены акцизы и на кондитерские изделия, которые, полагает он, «совершенно необязательны для потребления». При этом из-под акциза могут быть выведены отдельные виды продуктов с естественно повышенным содержанием сахара и соли, указывают авторы идеи. Определение размера акциза они оставили на усмотрение законодателей.

Поступающие в госказну средства предложено использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, к примеру, диабета второго типа.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.11.20

«По аналогии с удельным княжеством Монако»: Госдума одобрила создание особой территории на черноморском побережье. / МВФ потребовал от Зеленского полного подчинения. / Правительство РФ запросило в банке БРИКС «коронавирусный» займ в $1 млрд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»