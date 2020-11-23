Путин повысил налог на доходы для состоятельных россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее, 11 ноября закон был утвержден Госдумой в третьем, окончательном чтении, 18 ноября документ одобрил Совет Федерации.

Повышенная ставка НДФЛ не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан, кроме ценных бумаг, на доходы в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также на выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Напомним, Путин предложил эту меру в ходе обращения к гражданам 25 июня. Полученные средства будут направляться на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

По оценке правительства, благодаря увеличению налоговой ставки бюджет получит дополнительно в 2021 году 60 млрд рублей налогов, в 2022-м – 64 млрд рублей, в 2023-м – 68,5 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.11.20

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