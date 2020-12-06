Более 4 млн россиян стали невыездными из-за долгов

Число должников, которым запрещен выезд из России за границу, за год выросло на 20% и превысило 4 млн человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «На 1 ноября 2020 года количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации составляло 4,1 млн», – сказали в ведомстве.

Год назад выехать из страны из-за долгов не могли 3,4 млн россиян. В ФСПП отметили, что с января по октябрь 2020 года было вынесено 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны. Приставы могут ограничить человека в выезде из России при долге более 30 тыс. рублей, а по некоторым видам задолженности – от 10 тыс. рублей.

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому пользователи портала госуслуг будут в автоматическом режиме получать извещения в случае возбуждения исполнительного производства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.12.20

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