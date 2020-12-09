Счетная палата выступила против повышения налога на доходы от валютных вкладов

Счетная палата России отказалась поддержать поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие повышение процентной ставки на процентные доходы с вкладов физлиц в иностранной валюте в российских банках. По мнению аудиторов, законопроект фактически исключает применение необлагаемого минимума.

В заключении на проект поправок СП напомнила, что ранее, в апреле текущего года, в Налоговый кодекс уже были внесены изменения в части налогообложения процентных доходов физических лиц по вкладам в банках – по всем вкладам установлена налоговая ставка в размере 13%.

«Соответственно доходы по вкладам в иностранной валюте будут пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ на момент их выплаты гражданину и облагаться налогом на доходы физлиц по такому же принципу, как и доходы по вкладам в российской валюте», – отмечается в сообщении контрольного ведомства.

Таким образом, подчеркнули в Счетной палате, «изменения, предлагаемые законопроектом в статью 214 Налогового кодекса, фактически исключают применение необлагаемого минимума, то есть предусматривается исчисление налога на доходы физических лиц с любого вклада в иностранной валюте».

В качестве еще одного аргумента против инициативы депутатов Госдумы, Счетная палата указала на то, что вкладчик, размещающий средства в иностранной валюте, в основном получает доход не от процентов по вкладу, так как ставки в среднем менее 1% годовых, а за счет разницы курсов на день открытия и день возврата депозита.

Ранее поправки в Налоговый кодекс не поддержало правительство РФ.

Напомним, поправки в Налоговый кодекс о повышении налога на доходы от валютных вкладов были внесены в Госдуму 27 октября 2020 года. Автором законопроекта выступила группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Они предложили внести изменения в Налоговый кодекс «в целях ослабления зависимости России от доминирующей роли доллара и другой иностранной валюты в финансово-банковской сфере страны», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По оценке авторов поправок, долларизация страны продолжает расти. «По данным Банка России, по состоянию на 1 февраля 2020 года активы банковского сектора России в иностранной валюте составили более 418 млрд. долларов США, что на 34,4% выше показателя 1 февраля 2019 года», – указывают депутаты. При этом, отмечают парламентарии, за последние годы значительно выросла наличная денежная масса в иностранной валюте – 53,88 млрд долларов на 1 января 2017 года против 83,88 млрд долларов на 1 января 2019 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.12.20

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