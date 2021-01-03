Выше 34 тыс. долларов: биткоин взял новый исторический максимум

Стоимость биткоина в воскресенье, 3 января, поднялась выше 34 тысяч долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов криптобиржи CoinDesk.

По состоянию на 11:55 мск, биткоин стоит 34 233 доллара, подорожав на 14,92% по сравнению со вчерашним днем.

По данным торгов на бирже Binance, в данный момент биткоин торгуется по 34 579 долларов.

Надо отметить, что с начала ноября цена биткоина взлетела более чем в два раза. 16 декабря стоимость криптовалюты перешагнула планку в 20 тыс. долларов и с тех пор продолжает расти. Биткоин начал дорожать после сообщений о покупке криптовалюты инвестфондом Ruffer и американской страховой компанией MassMutual.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.01.21

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