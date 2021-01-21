Глава Visa предрекает рост доли безналичных платежей в РФ до 90%

Через 3-4 года доля безналичных платежей в России может превысить 90%, прогнозирует гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер. «Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%», – приводит слова Бернера РБК. Эксперты Boston Consulting Group (BCG) характеризовали скорость отказа от наличных в России как «русское чудо».

По словам представителя Центробанка, по итогам 9 месяцев 2020 года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%. «Итоги 2020 года еще только подводятся, но мы полагаем, что этот показатель превысит 70%, как мы и прогнозировали ранее», – добавил он.

BCG отмечает, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа Россия вошла в мировой топ-5 по темпам отказа населения от наличности в пользу безналичных платежей. РФ опережают только Великобритания, Канада и Австралия. Четвертую позицию вместе с Россией делит Румыния, а на пятом месте оказались Нидерланды.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.01.21

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