В России хотят запретить переводить взысканные деньги за рубеж напрямую

В России обдумывают ввести запрет на прямой перевод взысканных денег за рубеж через исполнительные документы. Таким образом авторы инициативы хотят перекрыть один из крупнейших каналов вывода средств за границу. Об этом пишет РБК.

Издание отмечает, что перевод средств по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией. Разработку законопроекта ведут Минюст и ЦБ совместно с участниками рынка. В случае его принятия будет введен запрет зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин должны будут иметь счет в российской кредитной организации. Это правило распространится в том числе на нерезидентов.

В случае утверждения законопроекта, принятие поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целью отмывания средств и уклонения от налогов.

В «Деловой России» инициативу Минюста раскритиковали, так как опасаются, что от нового подхода пострадают в первую очередь добросовестные взыскатели. В «Опоре России», в свою очередь, указали, что мера несет риски для бизнеса.

Москва, Иван Гридин

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