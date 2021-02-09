Пенсионеров хотят уберечь от мошенников отключением онлайн-платежей

В России предложили предоставить пенсионерам возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. Предполагается, что таким образом удастся снизить количество мошеннических операций с банковскими картами.

За 2020 год преступники вывели со счетов граждан 66 млрд рублей, сообщает проект ОНФ «За права заемщиков». В 60% случаев мошенники крадут средства со счетов людей от 50 до 80 лет с помощью методов социальной инженерии. Россияне зрелого и пожилого возраста нуждаются в дополнительной защите, подчеркивают общественники.

Пенсионеры зачастую не до конца понимают функционал карты, на которую их обязали получать ежемесячные выплаты. Например, по данным Росстата, лишь 3,6% граждан в возрасте 70-79 лет используют интернет для заказа товаров, а в возрасте 80+ – 1,4%, отметила она.

В ОНФ предлагают ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов. Пожилой человек может оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов, пишут «Известия». В результате пенсионеры могут запретить особенно рискованные функции карты, которыми они не особо пользуются, но именно они становятся для мошенников каналом для вывода средств

Тем временем, в ЦБ идет разработка механизмов для предотвращения потерь от действий мошенников в отношении социально незащищенных категорий граждан. К 1 июля 2021 года регулятор представит результаты этой работы.

Большинство экспертов согласились с предложением ОНФ. Добровольный отказ может быть полезной практикой, но важно правильно настроить это решение. Юристы предупредили, что мошенники начнут использовать нововведение для себя и предлагать пожилым клиентам отключить интернет-платежи за дополнительную комиссию, по телефону или каким-то другим способом, что по итогу может привести к утечке данных и еще большей уязвимости для этих групп граждан.

Кроме того, важно, чтобы в погоне за повышенной безопасностью люди не лишали себя преимуществ современных технологий. При отказе от онлайн-переводов и платежей необходимо не упустить возможности использовать такие удобные функции, как, например, оплата услуг ЖКХ и мобильной связи.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.02.21

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