Новый рекорд: биткоин взял планку 48 тыс. долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, впервые превысив отметку $48 тыс. Котировки криптовалюты взлетели на новостях о том, что компания Tesla миллиардера Илона Маска сделала серьезные вложения в биткоины.

Согласно данным торгов криптобиржи CoinDesk, во вторник криптовалюта достигала максимальной стоимости $48 042. На момент написания материала (10:49 мск) биткоин торговался по $47 815, подорожав по сравнению с минувшим днем на 22,47%.

Надо отметить, что криптовалюта резко пошла в рост накануне после сообщений о том, что компания Tesla инвестировала в биткоины $1,5 млрд. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за свою продукцию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.02.21

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