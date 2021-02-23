Биткоин рухнул более чем на 13% после рекордного взлета

Стоимость биткоина во вторник, 23 февраля, снизилась почти на 13%. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

По состоянию на 11:06 мск, криптовалюта торговалась по $48,97 тыс. (-13,33%). Это первое крупное падение после рекордного взлета: 21 февраля цена биткоина впервые превысила отметку $58 тыс.

Стоимость криптовалюты начала заметно расти в декабре прошлого года и практически ежедневно обновляла рекорды. В феврале биткоин резко пошел в рост после сообщений о том, что компания Tesla Илона Маска инвестировала в криптовалюту $1,5 млрд. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию.

Москва, Наталья Петрова

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