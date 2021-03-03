Россиянам рассказали, как действовать при получении фальшивки в банкомате

Современные банкоматы оснащены по последнему слову техники и вероятность того, что аппарат выдаст фальшивку, крайне мала. Председатель коллеги Адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим дала несколько советов, как вести себя в том случае, когда вместо денег вы получили билет «Банка приколов»

Большинство банкоматов в России заменили после того, как в 2018 году злоумышленник положил на карту сувенирные деньги, а аппарат их принял. Впрочем, в некоторых регионах страны все-таки остались устаревшие устройства, система защиты которых до сих пор оставляет желать лучшего, передает «Прайм».

В первую очередь не стоит сразу убирать в кошелек полученные от банкомата деньги, лучше рассмотреть банкноты рядом с банковским аппаратом. «При обнаружении фальшивки необходимо незамедлительно позвать свидетеля и вызвать полицию. Все автоматы оснащены камерой, которая зафиксирует факт выдачи сувенирной купюры самим аппаратом, поэтому в качестве доказательства данная запись будет очень кстати», – отмечает Сулим.

Юрист не рекомендует пытаться вернуть билет «Банка приколов» в банкомат, этим можно только усугубить ситуацию. Правильным будет дождаться сотрудников правоохранительных органов для разбирательства и фиксации нарушения.

Если же фальшивка была обнаружена позже, то нужно вернуться обратно, зафиксировать номер техники, выдавшей подделку, а затем обратиться в банк, добавляет адвокат. «В этом случае придется написать заявление и ожидать реакции от банковской организации. В случае отсутствия какого-либо ответа необходимо пойти в полицию или прокуратуру», – заключила она.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.03.21

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