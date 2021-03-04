IT-компании хотят обложить новым налогом

В правительстве России рассматривают вопрос о введении нового налога для международных IT-компаний. Эта мера обсуждалась на совещании вице-премьера Дмитрием Чернышенко с представителями IT-индустрии, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников встречи. По словам источников, собранные средства предполагается направить на поддержку отечественной IT-отрасли.

По словам одного из собеседников издания, «новый налог – это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – «Цифровой налог». Власти хотят обложить новым сбором глобальные компании, использующие данные россиян для формирования рекламной политики на территории России, рассказал источник. В качестве примера он привел использование данных для запуска контекстной рекламы.

Как отмечают собеседники газеты, данный вопрос был поднят на встрече в связи с тем, что расширять поддержку ИТ-компаний за счет бюджетных средств больше невозможно. Решение по новому налогу может быть принято до середины текущего года.

Напомним, что в 2017 году в России ввели так называемый «налог на Google» – НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме. Он коснулся IT-компаний, которые продают в России игры, базы данных и другой софт дистанционным способом. После его введения цены на ПО и услуги иностранных разработчиков выросли: о – об этом клиентов, а частности, уведомили Google, Microsoft и Facebook.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.03.21

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