Прощенный банком остаток по кредиту может обернуться проблемами

Эксперт разъяснил, почему не стоит радоваться списанию долга по кредиту. Даже если банк якобы простил задолженность, на нее могут начисляться пени и штрафы. Об этом пишет «Прайм».

«Банк может не требовать к возврату небольшой объем задолженности, а клиент забудет об остатке по кредиту, не запросив справку о полном погашении, но в договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге, это может превратить 50 рублей в 1 000 через год, а то и более», – предупредил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Документы хранятся в банке до 5 лет, а счета могут быть открыты бессрочно. Таким образом, небольшая сумма долга может превратиться для клиента в головную боль. При этом даже списанная задолженность оставляет «пятно» в кредитной истории гражданина.

«Не стоит считать, что непогашенный в срок кредит, даже если его сумма незначительна, не повлияет на решение о выдаче кредита. Просрочка, забывчивость, наличие «списанной» задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам являются «стоп-сигналами» при выдаче кредита потенциальному заемщику», – подчеркнул Ферапонтов.

Эксперт рекомендует всегда брать справку о закрытии кредита и его полном погашении. При обращении за новым займом банки оценивают кредитоспособность по прошлым кредитным продуктам, которыми когда-либо пользовался заемщик.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.03.21

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