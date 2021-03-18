Каждая шестая женщина в России скрывает от мужа размер зарплаты

17% россиянок считают, что их супругу не нужно знать, сколько они зарабатывают. В целом каждый пятый житель России не говорит о своем доходе даже близким родственникам. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.

В исследовании приняли участие1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Лишь 11% респондентов считают, что вопрос «Сколько зарабатываешь?» можно задавать всем друзьям и близким. По мнению 40% россиян, спрашивать о зарплате допустимо лишь у самых близких друзей и родственников.

Почти каждый третий опрошенный (31%) уверен, что интересоваться чужими доходами недопустимо в любом случае. Каждый пятый (19%) не говорит о своей зарплате никому.

Чаще всего сообщают о своих доходах представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет с доходами до 30 тысяч рублей. При этом они зачастую испытывают при этом отрицательные эмоции.

Среди людей, состоящих в браке, 15% не сообщают реальный размер своей зарплаты даже супругам. При этом 17% жен и 13% мужей скрывают размер зарплаты от второй половинки. Свое решение они аргументируют необходимостью личных расходов, о которых вовсе необязательно знать всем членам семьи, раздельным бюджетом или напряженными взаимоотношениями.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.03.21

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