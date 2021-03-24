Госдума утвердила закон о налоговом вычете за занятия фитнесом

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, дающий право на налоговый вычет по НДФЛ за занятия спортом и фитнесом.

Такой вычет будет предоставляться с 1 января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта России, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы, сообщает пресс-служба Госдумы. Критерии включения в такой список физкультурно-спортивными организаций и ИП определит правительство.

Для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг: копия договора и кассовый чек.

Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Таким образом каждый работающий россиянин сможет вернуть за спорт до 15 600 рублей.

«Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей в возрасте до 18 лет.

Другим законом депутаты ввели понятие «физкультурно-оздоровительные услуги». Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания также предстоит утвердить кабмину.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.03.21

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