В России с апреля отменят часть коронавирусных послаблений

С 1 апреля будет отменена часть послаблений, введенных Банком России из-за пандемии коронавируса.

В частности, прекратит действовать рекомендация банкам удовлетворять обращения пострадавших от эпидемии граждан и владельцев малого и среднего бизнеса о реструктуризации кредитов, передает «Прайм». На эту меру могли претендовать заемщики, у которых выявили ковид или доходы которых существенно упали из-за пандемии

Кроме того, ЦБ вновь будет начислять заемщику неустойку за просроченную задолженность.

Также перестанет действовать рекомендация кредиторам не выселять принудительно должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

Помимо этого, заканчиваются послабления по созданию резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам. При этом резервные послабления по кредитам гражданам, малому и среднему бизнесу продолжат действовать до июля 2021 года.

Также с 1 апреля прекращается действие ряда льгот, введенных в 2020 году из-за коронавируса. Так, нельзя будет подать заявление на новогоднюю детскую выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Выплаты были введены по поручению президента Путина в конце прошлого года.

Кроме того, россияне старше 65 лет не смогут оформить больничные для самоизоляции и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Документы было разрешено оформлялись в электронном виде.

Наконец, с 31 марта прекратит действие временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, который позволял обращаться в службы занятости дистанционно, сообщает «Парламентская газета».

Большая часть послаблений, введенных ЦБ, действовала с 20 марта 2020 года до 30 сентября, затем многие меры поддержки продлили.

По данным Центробанка на 24 февраля, с начала действия послаблений банки получили 3,357 млн обращений граждан о реструктуризации, рассмотрено 99% обращений, 2 млн из них уже получили одобрения. Проведено свыше 1,8 млн реструктуризаций на 895 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.03.21

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