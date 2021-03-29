Минтруд смягчил требования для получения детских пособий

Министерство труда внесло изменения в проект постановления с правилами о назначении пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом пишут «Известия». Новые правила начнут действовать с 1 апреля.

Требования при расчете имущественной обеспеченности были смягчены. Теперь органы соцзащиты не станут учитывать доли в квартире, которые составляют одну треть и менее при назначении пособия. Кроме того, если при получении наследства в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, то в окончательном – 1 га, если он расположен в сельской местности.

Стоит отметить, что детские выплаты могут получить семьи, доходы которых ниже прожиточного минимума. В Минтруда уточнили, что препятствием для получения пособий не будет служить одновременное наличие у семей: квартиры, но не более 24 кв. м на человека, жилого дома, не более 40 кв. м на человека, легкового автомобиля.

При этом у взрослого члена семьи теперь обязательно должен быть доход от трудовой, творческой или предпринимательской деятельности, в том числе зарплата, выплаты по гражданско-правовым договорами и авторские гонорары, пенсия или стипендия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.03.21

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