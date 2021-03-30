В Банке России рассказали, как будут собирать монеты у населения

Жители России смогут сдать лишние монеты в торговых центрах. Деньги, равные сумме принятой мелочи, будут зачисляться на банковскую карту или на баланс мобильного телефона. Об этом сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России.

По данным регулятора, терминалы по сбору монет будут установлены в нескольких торговых центрах в одном из регионов РФ в 2022 году. Предполагается, что операции можно будет проводить бесплатно или с минимальной комиссией, передает РИА «Новости». Сейчас ЦБ прорабатывает юридические и технические аспекты пилотного проекта.

Если эксперимент пройдет успешно, подобные аппараты по приему монет появятся и в других регионах.

Ранее в Центробанке сообщили, что пилотный проект запустят в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения. Сдать мелочь можно будет через специальные приемники монет. Конкретные места установки оборудования и его количество будут определены после утверждения требований.

В настоящее время, по данным Центробанка, в обращении в России находится 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.03.21

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