Советник по финансам назвала три варианта действий при непосильных долгах

У граждан России, которым очень тяжело рассчитываться по кредитам, есть три варианта действий. Как выбраться из «долговой ямы», рассказала независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

В первую очередь эксперт советует трезво оценить свои перспективы на полгода-год. «Если денег нет и абсолютно нет возможности платить по долгам, и в ближайшие 6‒12 месяцев ситуация не наладится, то есть если произошла потеря работы или трудоспособности, то ситуация патовая. В таком случае я бы рекомендовала подавать на банкротство», – рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Однако начинать процедуру банкротства Смирнова рекомендует только в самом крайнем случае. Потому что банкротам придется на несколько лет забыть не только о новых кредитах, но также о карьерном росте и самостоятельных бизнес-проектах. Лучше прибегнуть к менее радикальному варианту, например, договориться с банком о кредитных каникулах.

«Если человек становится банкротом, то в ближайшие лет пять ему кредиты не светят, также ему будет нельзя занимать топовые позиции и нельзя заниматься бизнесом. Такой вариант – это «черная метка», им можно воспользоваться, если другого выхода нет. Если же ситуация не совсем патовая и может выправиться в ближайшие 6‒12 месяцев, или у семьи есть хоть какое-то имущество, вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах», – посоветовала эксперт.

Третий вариант – рефинансирование. Он подойдет для тех, у кого на данный момент нет особых проблем с погашением кредита, но есть желание снизить ежемесячные платежи. «Если кредит напрягает, но пока не ожидается каких-то серьезных моментов, чтобы по нему допустить просрочку, а просто хочется как-то из этой кабалы выбраться, если не хочется, чтобы почти все доходы шли на погашение долгов, то тогда можно не просить каникулы, а попытаться сделать рефинансирование», – порекомендовала независимый финансовый советник.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.04.21

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