В России обнаружили более полутора тысяч сайтов лжебанков

В 2021 году в России насчитали 1529 лжебанков – мошеннических организаций, которые только маскируются под финансовые учреждения. Чаще всего на этих ресурсах у граждан воруют данные о банковских картах для дальнейшего хищения средств.

За весь прошлый год в России обнаружено почти 6,5 тыс. сайтов лжекредитных организаций. В 2021 году их число выросло на 20% по сравнению с I кварталом 2020-го, пишут «Известия» со ссылкой на компании по кибербезопасности BI.ZONE.

«Число фишинговых сайтов растет, потому что это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом году преступники активизировались на фоне массового перехода на удаленную работу и пока не сбавляют темп» – рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

На мошеннических сайтах у россиян выманивают данные банковских карт или сведения для входа в личный кабинет кредитной организации. Кроме того, злоумышленники зарабатывают на комиссиях или страховках, которые якобы необходимы для получения услуг на выгодных условиях.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.04.21

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