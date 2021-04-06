Forbes насчитал в России 117 долларовых миллиардеров

В России насчитывается 117 долларовых миллиардеров. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный американским изданием Forbes.

По числу жителей, чье состояние составляет более миллиарда долларов, Россия занимает пятое место в мире. Лидируют США (724), затем идут Китай (698), Индия (140) и Германия (136).

Всего список включает 2755 богачей со всего мира. По данным аналитиков, в этом году в рейтинге 493 новичка. При этом 84 миллиардера, вошедшие в прошлогодний список, в 2021-м из него выбыли. Общее состояние самых богатых людей планеты оценивается в рекордные 13,08 трлн долларов, что на 64% больше, чем годом ранее.

Первую строчку рейтинга занимает основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос со 177 млрд, вторую – основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск со 151 миллиардом, а третью – владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, которые располагают 150 млрд долларов.

Среди россиян самое высокое положение в списке досталось председателю совета директоров ПАО «Северсталь» Алексею Мордашову с состоянием в 29,1 млрд долларов. За ним, на 55-м месте, расположился президент холдинга «Интеррос» и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин с 27 млрд долларов. Замыкает тройку богатейших представителей России в рейтинге основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, на счету которого 26,2 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.04.21

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