В трех НПФ пенсионные накопления ушли в минус

В трех негосударственных пенсионных фондах обнаружен дефицит по итогам 2020 года. Если при проверке дефицит подтвердится, владельцам фондов придется вложить в них свои деньги, пишет «Коммерсантъ».

«Телеком-союз», «АПК-фонд» и «Аквилон» закончили прошлый год с актуарным дефицитом, то есть обязательства фондов превысили их активы.

«АПК-фонд» закончил год с дефицитом в 12,5% от обязательств, то есть около 50 миллионов рублей. Обязательства «Телеком-союза» превысили активы на 10,7%, но в денежной величине это 2,7 миллиарда рублей. Дефицит «Аквилона» составил 0,8% от обязательств, то есть чуть более 16 миллионов рублей.

Этим фондам предстоит своими силами поработать над предупреждением банкротства. Не исключено, что акционерам придется оказать своим фондам финансовую поддержку, то есть вложить собственные средства.

По данным издания, Центробанк подключится, только если банкротство этих НПФ приведет к серьезным социально-экономическим последствиям или поставит по угрозу устойчивость финансового рынка.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

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