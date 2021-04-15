Правительство выделит на льготное автокредитование 5 млрд рублей

Правительство России готовится выделить пять миллиардов рублей на программу льготного автокредитования. Планируется, что банки начнут выдавать деньги по льготным условиям уже в мае, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Банки подтвердили, что начат сбор заявок от кредитных организаций, желающих участвовать в программе. По словам источников, отбор закончится 27 мая, но банки могут начать выдавать льготные автокредиты раньше.

По условиям программы, за покупку машины до 1,5 миллиона рублей владелец получит компенсацию в размере 10% от авансового платежа. Перезапуск льготных кредитов ознаменуется не только дополнительным финансированием. Планируется, что в программу включат дополнительные категории граждан, которые смогут воспользоваться особыми условиями кредита.

В 2021 году на льготное автокредитование уже выделено 8,87 миллиарда рублей. Совершить покупку по льготным условиям могут те, кто никогда не владел автомобилем, семьи с детьми, работники государственных медучреждений.

Как сообщал «Новый день», за первый месяц 2021 года банки выдали рекордные 51,5 тысячи автокредитов и превзошли показатели прошлого января на 15%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.04.21

Рубль рухнул в ожидании новых санкций США. / Банки уличили в недобросовестном продвижении программ с кешбэком. / Акции авиакомпании «Ямал» начнут продавать с молотка за 44 млн рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»