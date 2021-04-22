Forbes назвал богатейших россиян: в пандемию они приумножили состояние

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов в России. Впервые список возглавил владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в $29,1 млрд.

На второе место опустился прошлогодний лидер рейтинга, владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($27 млрд). Топ-3 богатейших россиян замыкает собственник НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд).

В первую десятку также вошли владелец «Лукойла» Вагит Алекперов, совладельцы Новатэка Леонид Михельсон ($24,9 млрд) и Геннадий Тимченко ($22 млрд), акционер USM Алишер Усманов ($18,4 млрд), Андрей Мельниченко («Еврохима» и СУЭК) с $17,9 млрд, владелец Telegram Павел Дуров ($17,2 млрд) и Сулейман Керимов («Полюс») с $15,8 млрд. Надо отметить, что Дуров впервые вошел в топ-10, за год он разбогател на $13,8 млрд.

Как пишет издание, за последний год, несмотря на пандемию, суммарное состояние участников рейтинга выросло на $207 млрд и достигло рекордной суммы – $663 млрд.

Всего в список вошли 200 самых состоятельных бизнесменов, чье состояние, по версии Forbes, превышает $550 млн.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.04.21

Житель коммуналки в Петербурге организовал майнинговую ферму. / Обман почти на 460 млн рублей: в Москве обезврежена финансовая пирамида. / Инфляция ударила по кошелькам россиян: объем свободных денег снизился более чем на 30%. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»