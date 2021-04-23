Россияне избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

С россиян спишут 1,15 млрд рублей в рамках внесудебной процедуры банкротства, запущенной осенью прошлого года. Упрощенную практику избавления от долгов проходят 3,3 тысячи граждан из 9,4 тысячи обратившихся. Остальные 6,1 тысячи заявителей получили отказ.

В данный момент процедуру банкротства уже завершили 612 человек, пишут «Известия» со ссылкой на дынные проекта «Федресурс». В общей сложности с банкротов списали почти 214 млн рублей, сказал руководитель проекта Алексей Юхнин.

По словам экспертов, процедура внесудебного банкротства в России реализуется слабо. Тогда как емкость рынка достаточно «глубокая», если учесть, что количество граждан, формально подпадающих под упрощенный механизм, превышает 3 млн.

Дело в том, что механизм внесудебного банкротства – принципиально новый институт в российском законодательстве. Только в марте стали появляться первые завершенные процедуры, что может быть примером для россиян, настороженно относящихся к практике, в том числе и из-за недостаточного информирования о ее возможностях и последствиях.

Специалисты напоминают, что освобождение от долгов накладывает определенные ограничения на гражданина. В рамках внесудебного банкротства россиянин может признать себя несостоятельным раз в 10 лет. Также статус банкрота затруднит получение новых кредитов, и банки к таким клиентам могут относиться с большим недоверием.

Тем временем в крупных кредитных организациях пока не фиксируют большого количества банкротств среди своих клиентов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.04.21

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