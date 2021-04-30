Россияне взяли у банков более 500 млрд на ипотеку в марте

Банки выдали в марте ипотечных кредитов на 501 млрд рублей. Это почти на четверть больше, чем в феврале, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка.

В феврале россияне оформили 403,3 млрд рублей ипотечных кредитов. То есть в марте рост ставил 24,2%.

Всего за три первых месяца 2021 года банки выдали 1163,7 млрд рублей на условиях ипотеки. Объем кредитов прибавил больше половины по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда на ипотечные кредиты было выдано 762 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году россияне взяли ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом для отечественного рынка жилья.

Аналитики связывают рост спроса на жилье и ипотечные кредиты с введением льготных условий кредитования и низкими ставками по депозитам. Россиянам стало выгоднее вложить деньги в недвижимость с ипотекой, чем копить на покупку квартиры.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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