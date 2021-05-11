Россиянам разрешат не платить по кредитам, оформленным мошенниками

Госдума рассматривает законопроект, который позволит гражданам устанавливать запрет на оформление на них кредитов. Это делается в целях защиты от мошенничества. Если же аферисты ссуду все-таки оформили, жертве можно будет не платить банку.

Ранее с инициативой выступил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта, передает РБК. Речь идет о поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд. «Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы»,– сообщил Гетта.

Депутаты предполагают, что введение запрета на оформление кредитов позволит гражданам защититься от действий злоумышленников, которые берут ссуды на имя ничего не подозревающих россиян. «Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь», – рассказал депутат. При этом оспорить мошеннические ссуды в суде почти невозможно.

Если поправки вступят в силу, заемщик получит право в любое время вводить и отменять возможность выдачи на его имя любых кредитов. Запрет на оформление ссуд будет вступать в силу в течение семи дней с момента обращения, а отмена – десяти дней. Пока действует запрет, банки и МФО будут обязаны отказывать в оформлении кредитов на имя клиента. Если кредитный договор все же будет заключен, кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности и продавать долг коллекторам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.05.21

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