Россияне смогут отказаться от удаленных переводов со своих счетов в 2022 году

Россияне смогут заблокировать возможность дистанционного перевода или снятия средств со своих счетов уже в 2022 году. Эта мера защитит граждан от мошенников, списывающих деньги с депозитов, уверены в Центробанке.

В Банке России обсуждают, выносить ли этот вопрос в отдельный законопроект или дать указания банкам от имени регулятора. Но ЦБ ожидает, что до конца года нормативная база будет готова, а новый способ защиты банковских счетов от мошенников начнет действовать уже в 2022 году.

Замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев напомнил, что мошенники все чаще обманом списывают деньги со счетов россиян. На уловки попадаются не только пенсионеры, но и образованные люди среднего возраста.

«Недавно был случай с кандидатом технических наук. Поэтому мы хотим дать возможность клиенту самому ограничить удаленный доступ к своим счетам, к своим депозитам», – цитирует Сычева газета «Известия».

Ранее сообщалось, что специалисты нашли уязвимость на сайтах 27 российских банков. Когда клиент переходит по открытой ссылке, расположенной на сайте банка, его данные могут перехватить мошенники.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.05.21

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