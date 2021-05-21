В России упростили получение налогового вычета на покупку жилья

В России 21 мая вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, упрощающие получение вычета из НДФЛ по расходам на покупку жилья, уплату процентов по ипотеке и по индивидуальным инвестиционным счетам.

Отныне для получения налогового вычета не нужно заполнять налоговые декларации и собирать документы для подтверждения. Для этого необходимо подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Все подтверждающие документы будут получены налоговыми органами в автоматическом режиме.

Проверка заявления займет один месяц вместо трех, а деньги будут возвращены в срок до 15 дней вместо 30.

В упрощенном порядке можно получить вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года.

По информации налоговиков, налоговые вычеты будут предоставляться проактивно. «Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика – физического лица», – говорится в сообщении.

Вычет в упрощенном порядке смогут получить те налогоплательщики, в отношении которых банки и брокеры передали необходимые сведения, уточнили в ФНС, отметив, что отенциальные участники информационного взаимодействия смогут подключиться к системе ФНС с 21 мая.

Изменения в Налоговый кодекс были утверждены Госдумой 7 апреля и одобрены Советом Федерации 14 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 20 апреля.

Надо отметить, что сейчас россияне для получения налогового вычета должны подавать налоговую декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.05.21

Больше трети россиян не имеют накоплений на «черный день». / В России снизилось качество фальшивых денег. / «Одноклассники» запустили оплату рекламы для юрлиц. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»