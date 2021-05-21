Больше трети россиян не имеют накоплений на «черный день»

Около 37% россиян не имеют сбережений. Из тех, кто формирует финансовую подушку, многие по-прежнему предпочитают копить наличность. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Россельхозбанком.

Опрос проводился в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны, передает РИА «Новости». Более 63% респондентов заявили, что имеют накопления. При этом каждый четвертый предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый – от 10% до 50% своего дохода. Лишь 5% опрошенных сообщили, что откладывают более 50% дохода.

Среди самых популярных сберегательных инструментов у россиян оказались срочные вклады, текущие счета и наличные рубли. «Почти каждый второй респондент (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке», – выяснили авторы исследования.

Порядка 40% участников опроса предпочитают хранить деньги в наличных. Инвестиции в ценные бумаги пока не пользуются широкой популярностью, таким способом копят деньги лишь 10% населения.

По словам экспертов, банковский сектор показал устойчивость в прошлом году, несмотря на потрясения, связанные с пандемией коронавируса. Именно поэтому клиенты выбирают в качестве надежного инструмента сбережений банковские вклады и текущие счета.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.05.21

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