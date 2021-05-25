Госдума одобрила переводы гражданам через электронный кошелек

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о праве россиян переводить деньги через электронный кошелек другим физлицам. Действующий закон разрешает отправлять деньги только юрлицам или ИП.

«Поправка носит технический характер. Просим поставить ее для принятия в третьем чтении на 26 мая», – сказал член думского комитета по финансовому рынку Алексей Изотов во время заседания.

Он отметил, что законопроект удалит неоднозначное толкование норм закона, передает «Дума ТВ». Согласно закону «О национальной платежной системе», граждане не могут переводить средства через электронные кошельки физлицам. А ч.81 ст. 7 закона «О национальной платежной системе» разрешает использовать их для переводов гражданам, прошедшим упрощенную идентификацию

В Госдуме отметили, что с принятием законопроекта россияне получат больше способов распоряжаться средствами при соблюдении «антиотмывочного» законодательства.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.05.21

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