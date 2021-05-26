Рекордная валютная «дыра» возникла в российских банках

Отрицательные чистые валютные активы банковской системы России достигли 15 миллиардов долларов на 1 мая. Об этом сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, комментируя отчетность банков, опубликованную ЦБ. Аналитик подчеркнул, что по итогам апреля банковский сектор показал рекордную «дыру» в валютном балансе.

Как отметил Осадчий, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре 2020 года и стабильно увеличивались вплоть до мая.

«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы», – сказал эксперт в комментарии РИА «Новости». «По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», – пояснил он.

Осадчик добавил, что на 1 мая запасы наличной валюты у отечественных банков составили 12,2 миллиарда долларов, а средства населения в иновалюте достигли 91,3 миллиарда.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.21

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