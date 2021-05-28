Россиян предупредили о рисках для их вкладов в банках

Вклад в банке может оказаться под угрозой, например, из-за отзыва лицензии у кредитной организации. Как сохранить свои деньги, рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Как правило, видимые вкладчикам и клиентам проблемы финансовой организации начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Среди них закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Особенно ярко показывает, что у банка серьезные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчетный счет клиента», – рассказал специалист агентству «Прайм».

Все вклады в банках сейчас застрахованы, сумма страхового покрытия составляет 1,4 млн рублей. Эксперт не рекомендует хранить в одной кредитной организации более 1,4 млн рублей. Несмотря на надежность, лучше разложить деньги в несколько банков.

Кроме того, стоит внимательно читать договор с другими финансовыми организациями, кроме банков. Вероятнее всего, это будет не оформление вклада, а договор инвестирования и/или доверительного управления. При возникновении серьезных проблем у такой организации, вкладчик в лучшем случае получит на руки меньшую процентную ставку. В худшем – может остаться без денег и добиваться возврата через правоохранительные органы и суд.

«Идеальный вариант для столь консервативного вложения – это банки из топ-20. Вероятнее всего, процентная ставка не покроет даже инфляцию, но возможность каких-то максимально негативных событий, которые закончатся отзывов лицензии у топового российского банка, крайне мала», – считает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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