Аналитики спрогнозировали сроки начала банковского кризиса в России

В России до 2022 года может начаться банковский кризис, предупредили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Они оценивают риск такого сценария как высокий.

Эксперты пересмотрели прогноз, касающийся сроков вероятного начала в России банковского кризиса. Согласно предыдущими оценками ЦМАКП он ожидался в ноябре 2021 года. По новому прогнозу, банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование центра.

На риски возникновения кризиса указывают несколько индикаторов. Это сохранение безработицы на уровне выше докризисного, а также повышение реального курса рубля. Ожидается, что в условиях невысокого уровня валютного долга негативные следствия укрепления национальной валюты для платежеспособности корпоративных заемщиков – уменьшение ценовой конкурентоспособности, эффективности экспортных операций и т.д. – будут сильнее позитивных.

Угрозу также представляет накопление банками «плохих» активов – проблемных и безнадежных ссуд, считают аналитики.

Как заявил руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев, сейчас ни одно из условий системного банковского кризиса не реализуется, однако предпосылки возникновения некоторых проблем в функционировании банков есть. «Перерастут они во что-то серьезное – неизвестно», – сказал он. «В любом случае данный прогноз подразумевает не «конец света», а переход банковской системы в состояние, отличное от нормального», – пояснил эксперт.

По его мнению, чтобы не допустить кризис, следует отложить повышение ключевой ставки и консолидацию бюджет. Это поможет стимулировать экономический рост, полагает Солнцев.

Между тем в пресс-службе Центробанка, комментируя прогноз ЦМАКП, заявили, что сейчас нет никаких оснований говорить о высоких рисках кризиса в банковской сфере. Так, по итогам первого квартала 2021 года банки показали хороший финансовый результат – прибыль 600 млрд рублей. Участники рынка также имеют существенный запас капитала – около 6 трлн рублей (10% кредитного портфеля), что достаточно для покрытия потенциальных рисков.

Экономисты сочли результаты прогноза излишне пессимистичными. Старший директор, глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень полагает, что состояние банковского сектора остается стабильным. По его словам, пока нет поводов для возникновения системного кризиса. По данным АКРА, доля безнадежных ссуд на начало 2021 года составляла 9%, но это считается допустимым значением.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.21

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