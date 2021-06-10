Россиян стали обманывать с помощью роботов

Мошенники подключили роботов к обману банковских клиентов. Виртуальные собеседники звонят от имени кредитных учреждений и просят подтвердить операции, которых не было.

Робот якобы из банка звонит и заявляет, что некий перевод показался подозрительным, поэтому все операции по карте были приостановлены. Далее он просит подтвердить перевод, для этого нужно сказать «да». Если продолжить разговор с роботом-мошенником и ответить ему «нет», то жертву могут переключить на оператора для уточнения подробностей.

Как рассказала РИА «Новости» глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, это мошеннический звонок. За три недели работы платформы ОНФ «Мошеловка» было зафиксировано уже несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Мошенники просят не только подтвердить голосовому представителю банка осуществление переводов, но и перевыпуск карт или подачу кредитных заявок.

В этом случае есть несколько вариантов развития событий. Если клиент начинает утверждать уже оператору, что не совершал никаких действий, ему начать угрожать, что он «вводит банк в заблуждение», а это уголовная статья «Мошенничество». Начинается шантаж с требованием перевести деньги на указываемые оператором счета, чтобы «делу не дали ход», говорит эксперт.

Кроме того, злоумышленники могут воспользоваться невнимательностью граждан. Например, вопрос может быть задан таким образом: «Вы действительно хотите отменить перевод»? В таком случает ответ «нет» будет означать подтверждение перевода.

Бывает и так, что мошенникам удается установить на телефон жертвы шпионские программы, которые дают удаленный доступ к устройству, а дальше они могут очень быстро списать все деньги со счетов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.06.21

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