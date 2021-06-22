Мошенники предлагают россиянам оформить беспроцентные кредиты

В России появился новый вид мошенничества: аферисты выманивают информацию под предлогом оформления беспроцентного кредита. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

«В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот», – сообщил Бернер.

Злоумышленники узнают все данные карты якобы для перечисления денег и оплаты посреднической комиссии, но в результате жертва лишается всех своих средств, хранящихся на карте.

По мнению эксперта, самым эффективным способом борьбы с «социальными инженерами» является повышение финансовой грамотности держателей карт. Такую работу с потребителями должны вести и платежные системы и банки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.21

$100 млн для отражения Украиной «российской агрессии» пока полежат в США. / В Крыму выделили более 160 млн рублей на ликвидацию последствий стихии. / Избирком назвал максимальный размер избирательных фондов для участников выборов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»