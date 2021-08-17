Правительство выделит еще 7 млрд на нравственный контент для молодежи

Правительство РФ дополнительно выделит семь миллиардов рублей на производство контента, который сформирует духовные ценности у молодежи. Эти деньги до конца года пойдут на поддержку 200 интернет-проектов, пишет РБК со ссылкой на данные казначейства и источников в медиаотрасли.

Деньги перечислят из Резервного фонда правительства. АНО «Институт развития интернета» распределит их между проектами на конкурсной основе. Главное условие – нацеленность контента на формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской идентичности у молодых людей.

Ранее бюджет уже предусматривал расходы в 3 млрд рублей на эти цели. В 2022 году планируется увеличить финансирование в 1,5 раза, далее – в два раза.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.08.21

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