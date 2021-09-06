Каждый седьмой россиянин никогда не брал кредиты

В России у подавляющего большинства экономически активных граждан есть или были какие-либо займы. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). При этом около 15% россиян никогда не брали кредиты.

В базе НБКИ есть данные о более 100 млн граждан РФ, передает RT. В этот список входят те, кто так или иначе вовлечен в процессы розничного кредитования. Но также там есть и сведения о людях, у которых никогда не было своих кредитов.

«Речь идет, например, о поручителях/созаемщиках по кредитам или должниках за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, по нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны», – пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Этот показатель был достигнут в 2015 году и с тех пор практически не менялся.

Есть несколько причин, почему граждане никогда не обращаются за банковской ссудой, отмечает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Если человек живет в маленьком селе, при своем натуральном хозяйстве, а у нас огромные территории, таких людей очень много. Вторая группа – это низкодоходное население, которое понимает, что в принципе вернуть этот кредит не может. В основном это именно такой контингент. Это две наиболее распространенные категории. Еще есть чисто психологические причины, а также конфессиональные», – заключил экономист.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.09.21

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