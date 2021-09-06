В России 17 тысяч человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц

Около 17 тысяч россиян имеют официальный доход от 1 млн рублей в месяц и выше. Об этом говорится в исследовании, проведенном международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В апреле 2021 года количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, с зарплатой от 1 млн руб. и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тыс. человек (или лишь 0,06% от всех работников), – подсчитали эксперты. – По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5%, или в полтора раза – в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тыс. человек (0,04%)».

Больше всего наемных работников с официальной зарплатой от 1 млн рублей трудятся в Москве (около 10,4 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,3 тыс.), Московской области (1,2 тыс.). В этот список также попали Свердловская, Сахалинская области и Краснодарский край, где работают примерно по 300 сотрудников с подобным заработком.

В Москве сосредоточены 60% российских работников с зарплатой от 1 млн руб. На 10 регионов, включая столицу, приходится 85% всех работников-миллионеров. Если в столице доля таких сотрудников составляет 0,36% от числа занятых на средних и крупных предприятиях, в Санкт-Петербурге – уже лишь 0,1%

«Вместе с тем важно подчеркнуть, что в данном случае при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии. Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 тыс. человек», – отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Большинство работников с доходом выше 1 млн рублей заняты в финансовой и страховой сфере, в области торговли, в профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности, в области информации и связи, в сфере культуры, спорта и развлечений, в добыче полезных ископаемых и строительстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.09.21

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