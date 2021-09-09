Visa повысит комиссии за оплату картами в магазинах

Платежная система Visa в 2022 году повысит межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах. Об этом говорится в информационном бюллетене платежной системы, который разослали российским банкам.

Так, с 1 февраля для супермаркетов комиссия за прием карт вырастет с 1% до 1,3%, передает РБК. Крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льготного тарифа – со следующего года он будет устанавливаться в зависимости от категории карты, которой совершена оплата, и будет составлять от 1,5% до 2,3%.

Представитель Visa пояснил, что компания периодически пересматривает ставки «с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема».

В Visa подчеркнули, что интерчейндж (межбанковская комиссия) не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры. «Этот инструмент позволил платежному рынку России в кратчайшие сроки стать одним из самых инновационных в мире», – заключил представитель компании, отметив, что «73% россиян оплачивают покупки бесконтактно».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.09.21

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