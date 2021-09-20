В России спишут 1,6 млрд рублей долгов физлиц-банкротов

В России в полную силу заработал новый институт банкротства. Избавление от долгового бремени по упрощенной схеме одобрено пяти тысячам граждан. В ближайшее время будут списаны долги на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

За год 12 тысяч физических лиц подали заявку на внесудебное банкротство, из них для пяти тысяч упрощенная схема избавления от долгов была одобрена, процедура уже полностью завершена в отношении 2,5 тысячи граждан, пишут «Известия». По словам Торосова, в совокупности будет списано более 1,6 млрд рублей долгов граждан.

«Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет», – сказал замминистра. При этом он добавил, что работа усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства продолжается.

«Хорошо, что люди узнали о такой возможности, – считает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. – Полноценную социальную функцию освобождения от долгов институт начнет выполнять через несколько лет, особенно если критерии допуска станут более мягкими».

В крупных кредитных организациях сообщили, что пока не фиксируют большого количества внесудебных банкротств среди своих клиентов. По актуальным данным ОКБ, на начало августа 2021-го просроченная на три месяца и более задолженность в диапазоне от 50 до 500 тысяч рублей есть у 3,4 млн человек. Их суммарный долг равен 630 млрд рублей. Годом ранее показатели составляли 3,8 млн и 706 млрд соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.09.21

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