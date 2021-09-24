Лишь 3% россиян удовлетворены своими доходами

Больше половины жителей России хотели бы увеличить свои доходы в два-три раза. Только 3% россиян удовлетворены тем, сколько они зарабатывают. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного банком «Открытие».

Опрос проводился среди 1015 респондентов в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек, передает РИА «Новости». Больше всего абсолютно довольных своими доходами живут в Москве и Московской области (8%), а на Северном Кавказе таких вовсе нет.

Остальные хотели бы зарабатывать больше, причем намного. Так, 61% выразили желание увеличить свою зарплату в два-три раза, каждый пятый (20%) – в пять-семь раз, а еще 16% – в 10-20 раз.

Половина граждан заявляют, что им хватает нынешнего дохода. Остальные россияне не укладываются в свой бюджет. Чаще всего об этом сообщали в Центральном федеральном округе (47%), Сибири (44%), реже всего – в Москве (29%) и на Дальнем Востоке (30%).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.09.21

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