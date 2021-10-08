ЦБ отобрал лицензию у московского банка из третьей сотни

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «Объединенный резервный банк» (Орбанк), сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация по величине активов занимала 289 место в банковской системе страны.

В сообщении Центробанка говорится, что Орбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. В связи с этим регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Отмечается, что деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее владельцев и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. «При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», – подчеркнули в ЦБ.

В кредитную организацию назначена временная администрация.

Орбанк участвует в системе страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 22 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.10.21

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