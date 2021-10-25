Россияне всё больше втягиваются в кредитную кабалу

В России заметно выросла долговая нагрузка населения. С начала 2021 года она увеличилась с 27 до 35%, следует из данных «Карты кредитной активности» проекта ОНФ «За права заемщиков». Таким образом, у россиян на обслуживание кредитов уходит больше трети месячного дохода.

Согласно данным исследования, проведенного на основе данных ЦБ, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй, по итогам первой половины года кредитная задолженность граждан выросла на 13,6%, до 22,64 трлн рублей, пишут «Известия». В годовом выражении показатель увеличился на 23,8%. По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сейчас в среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита.

В число самых закредитованных регионов вошли Тыва (78%), Калмыкия (64%), Удмуртия (50%), Чувашия и Ленинградская область – по 50%. Лучшую ситуацию в этом плане продемонстрировали Чечня (13%), Дагестан (11%), Ингушетия (11%), Крым (5%) и Севастополь (6%).

В абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос за первые шесть месяцев текущего года с 888,3 млрд рублей до 946,6 млрд рублей, а средний размер просроченного кредита – с 15,7 тыс. до 17,4 тыс. рублей. При этом доля «плохих» долгов сократилась: средний уровень просрочки в первой половине 2021 года снизился на 0,3 процентных пункта и составил 4,2%. В сравнении с июнем прошлого года показатель сократился на 0,2 процентных пункта.

На прошлой неделе Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который обязывает банки и МФО со следующего года информировать заемщика о показателе его долговой нагрузки. О кредитных рисках будут сообщать, если показатель выше 50% дохода.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.10.21

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