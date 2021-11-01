В России черные кредиторы переходят на удаленку

Банк России предупредил о переходе черных кредиторов в онлайн. Для оформления займов им уже не требуется личный контакт. При этом они часто работают в паре с нелегальными взыскателями, отметили в ЦБ.

Нелегальными кредиторами называют те компании, которые выдают кредиты без лицензии Банка России, передает РБК. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, черные кредиторы «постепенно перебираются» в онлайн. «Нелегальные кредиторы активно переходят в интернет, связь с ними происходит в онлайне, а деньги перечисляются на карту, на телефон», – рассказал представитель ЦБ.

При этом регулятор выявляет все больше таких субъектов нелегальной деятельности. Всего ЦБ за девять месяцев выявил 682 черных кредитора. В период карантина, который вводился из-за пандемии коронавируса весной 2020 года, нелегальные кредиторы не использовали интернет настолько же активно.

«Можно было найти предложения в интернете, но человек после этого приезжал к тебе домой, брал для «скоринга» твой паспорт и тут же выдавал деньги. Сейчас личный контакт уже необязателен», – отметил глава департамента.

Лях добавил, что нелегальные кредиторы, как правило, действуют в паре с нелегальными взыскателями. А те, в свою очередь, не чураются недобросовестных методов и используют любой инструментарий для того, чтобы люди выплатили долг, даже если не имеют на это никаких возможностей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.11.21

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